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  4. Марино ПУШИЧ: «Шахтер будет готов к Порту. Едем в хорошем настроении»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 19:17 | Обновлено 08 декабря 2023, 19:20
628
1

Марино ПУШИЧ: «Шахтер будет готов к Порту. Едем в хорошем настроении»

Тренер оценил победу в матче УПЛ

08 декабря 2023, 19:17 | Обновлено 08 декабря 2023, 19:20
628
1
Марино ПУШИЧ: «Шахтер будет готов к Порту. Едем в хорошем настроении»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич оценил победу в матче УПЛ против «Вереса» со счетом 2:0. Далее команду ждет последняя игра сезона – битва с «Порту» за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Важно уметь выигрывать такие матчи, когда соперник садится в оборону, но мы создали достаточно моментов и справедливо победили. В таких встречах нужно быстро забивать и контролировать игру. И важно, что не пропустили».

«Далее – большой матч с «Порту», и мы едем на игру в хорошем настроении. Есть пару дней отдыха, мы будем готовы».

«Гол Зубкова? Александр не только забивает, но и является игроком, на которого можно положиться. Уверен, он может забивать больше», – сказал Пушич.

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Шахтер Донецк Шахтер - Верес Марино Пушич Украинская Премьер-лига Порту - Шахтер Лига чемпионов
Источник MEGOGO
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vazazh
0:3. Шахтар_Порто, самий втішний рахунок, для цієї шобли під назваю ШД, Срна (сруть врони все) ахметучка-компани.
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