Марино ПУШИЧ: «Шахтер будет готов к Порту. Едем в хорошем настроении»

Наставник «Шахтера» Марино Пушич оценил победу в матче УПЛ против «Вереса» со счетом 2:0. Далее команду ждет последняя игра сезона – битва с «Порту» за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Важно уметь выигрывать такие матчи, когда соперник садится в оборону, но мы создали достаточно моментов и справедливо победили. В таких встречах нужно быстро забивать и контролировать игру. И важно, что не пропустили».

«Далее – большой матч с «Порту», и мы едем на игру в хорошем настроении. Есть пару дней отдыха, мы будем готовы».

«Гол Зубкова? Александр не только забивает, но и является игроком, на которого можно положиться. Уверен, он может забивать больше», – сказал Пушич.