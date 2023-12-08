Сергей ЛАВРИНЕНКО: «За ребят сегодня не стыдно»

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от матча 17-го тура УПЛ против «Шахтера» (поражение 0:2):

«Шахтер» – мощная команда. В среду будем болеть за них на евроарене, чтобы они пробились дальше в Лигу чемпионов. Мы почувствовали тот ритм. В первом тайме опасались соперника, а уже во втором немного расслабились. Чемпион есть чемпион. За ребят сегодня не стыдно. Наоборот, поблагодарил их за самоотдачу. Сегодня это наш уровень.

Первый гол повлиял, потому что мяч летел в другую сторону, и рикошетом от защитника залетел в ворота. Ничего, такое бывает в футболе. Надо работать дальше. У нас были неплохие подходы к воротам, но нужна реализация. Второй гол, который Зубков забил, это уровень Лиги чемпионов. Это шедевр».