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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «За ребят сегодня не стыдно»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 19:12 |
488
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «За ребят сегодня не стыдно»

Тренер «Вереса» – о матче против «Шахтера»

08 декабря 2023, 19:12 |
488
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «За ребят сегодня не стыдно»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от матча 17-го тура УПЛ против «Шахтера» (поражение 0:2):

«Шахтер» – мощная команда. В среду будем болеть за них на евроарене, чтобы они пробились дальше в Лигу чемпионов. Мы почувствовали тот ритм. В первом тайме опасались соперника, а уже во втором немного расслабились. Чемпион есть чемпион. За ребят сегодня не стыдно. Наоборот, поблагодарил их за самоотдачу. Сегодня это наш уровень.

Первый гол повлиял, потому что мяч летел в другую сторону, и рикошетом от защитника залетел в ворота. Ничего, такое бывает в футболе. Надо работать дальше. У нас были неплохие подходы к воротам, но нужна реализация. Второй гол, который Зубков забил, это уровень Лиги чемпионов. Это шедевр».

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Сергей Лавриненко Верес Ровно Шахтер Донецк Шахтер - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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