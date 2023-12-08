ВИДЕО. Как учил Поворознюк. Блогер дебютировал за Герту и забил с пенальти
6 декабря «Герта» вышла в четвертьфинал Кубка Германии, выбив «Гамбург»
6 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии между командами «Герта» и «Гамбург».
Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 5:3.
На 80-й минуте на поле появился Надер Эль-Жиндауи, который заменил Флориана Нидерлерхнера. Тогда «старая леди» уступала 1:2, но на 90-й Фабиан Резе перевел игру в экстратаймы, где команды забили еще по одному голу.
Надер Эль-Жиндауи – 27-летний популярный немецкий блогер, в Instagram которого 2 млн подписчиков, а на YouTube-канале – 1.75 млн. Надер вместе с женой ведут соцсети в стиле влогов, рассказывая про личную жизнь.
В итоге матч «Герта» – «Гамбург» перешла в серию пенальти, где Надер реализовал 3-й удар хозяев.
Для Эль-Жиндауи этот матч стал дебютным в профессиональном спорте.
Интересно, что в Украине похожая ситуация была с Дмитрием Поворознюком, который является журналистом и блогером, а в январе 2022 года во второй раз подписал контракт с «Вересом» (до этого находился в системе ровенской команды с 2020 по 2021).
Видеообзор матча Герта – Гамбург – 4:3 (пен. 5:3)
81': Fünfter Wechsel:— Hertha BSC (@HerthaBSC) December 6, 2023
🔄 Nader #Jindaoui für Flo #Niederlechner
Glückwunsch zum Debüt, Nader! 💙#BSCHSV | 1:2 | #HaHoHe
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