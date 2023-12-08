ВИДЕО. Как учил Поворознюк. Блогер дебютировал за Герту и забил с пенальти

6 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии между командами «Герта» и «Гамбург».

Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 5:3.

На 80-й минуте на поле появился Надер Эль-Жиндауи, который заменил Флориана Нидерлерхнера. Тогда «старая леди» уступала 1:2, но на 90-й Фабиан Резе перевел игру в экстратаймы, где команды забили еще по одному голу.

Надер Эль-Жиндауи – 27-летний популярный немецкий блогер, в Instagram которого 2 млн подписчиков, а на YouTube-канале – 1.75 млн. Надер вместе с женой ведут соцсети в стиле влогов, рассказывая про личную жизнь.

В итоге матч «Герта» – «Гамбург» перешла в серию пенальти, где Надер реализовал 3-й удар хозяев.

Для Эль-Жиндауи этот матч стал дебютным в профессиональном спорте.

Интересно, что в Украине похожая ситуация была с Дмитрием Поворознюком, который является журналистом и блогером, а в январе 2022 года во второй раз подписал контракт с «Вересом» (до этого находился в системе ровенской команды с 2020 по 2021).

Видеообзор матча Герта – Гамбург – 4:3 (пен. 5:3)