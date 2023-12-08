Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

Букмекеры уже назвали будущего победителя плей-офф по пути В вторым фаворитом квартета Е на Евро-2024. Коэффициент – 8.00.

Отметим, что именно Украина имеет наибольшие шансы квалифицироваться на ЧЕ по пути В (коэффициент – 2.05).

Фавориты на выход на Евро-2024 по пути В:

Украина – 2.05 Израиль – 4.50 Босния и Герцеговина – 4.50 Исландия – 5.50

Фавориты группы Е на Евро-2024: