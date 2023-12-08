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Чемпионат Европы
08 декабря 2023, 18:32 | Обновлено 08 декабря 2023, 18:36
1073
0

Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024

Украинской команде нужно еще пройти плей-офф через путь В

08 декабря 2023, 18:32 | Обновлено 08 декабря 2023, 18:36
1073
0
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины по футболу

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

Букмекеры уже назвали будущего победителя плей-офф по пути В вторым фаворитом квартета Е на Евро-2024. Коэффициент – 8.00.

Отметим, что именно Украина имеет наибольшие шансы квалифицироваться на ЧЕ по пути В (коэффициент – 2.05).

Фавориты на выход на Евро-2024 по пути В:

  1. Украина – 2.05
  2. Израиль – 4.50
  3. Босния и Герцеговина – 4.50
  4. Исландия – 5.50

Фавориты группы Е на Евро-2024:

  1. Бельгия – 1.30
  2. Победитель плей-офф по пути В – 8.00
  3. Румыния – 10.00
  4. Словакия – 10.00

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Источник Sport.ua
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