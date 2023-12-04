Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024

Лондонская букмекерская контора WilliamHill обновила коэффициенты на победителя Евро-2024 после жеребьевки группового раунда.

Главными фаворитами, по мнению аналитиков WilliamHill, являются Англия и Франция. Котировки на эти сборные составляют 4.50.

В топ-5 также Германия (7.50), Испания (8.00) и Португалия (9.00).

Топ-10 фаворитом на победу на Евро-2024:

Англия – 4.50 Франция – 4.50 Германия – 7.50 Испания – 8.00 Португалия – 9.00 Бельгия – 15.00 Италия – 19.00 Нидерланды – 19.00 Хорватия – 36.00 Дания – 36.00

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

На победу «сине-желтых» на Евро-2024 коэффициент составляет 251.00 наравне с Грецией, Польшей, Словакией и Словенией.

Перед жеребьевкой букмекерская контора FavBet выставила коэффициент 101.00 на триумф украинской команды.