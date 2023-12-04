Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Главными фаворитами чемпионата Европы, по мнению WilliamHill, являются Англия и Франция
Лондонская букмекерская контора WilliamHill обновила коэффициенты на победителя Евро-2024 после жеребьевки группового раунда.
Главными фаворитами, по мнению аналитиков WilliamHill, являются Англия и Франция. Котировки на эти сборные составляют 4.50.
В топ-5 также Германия (7.50), Испания (8.00) и Португалия (9.00).
Топ-10 фаворитом на победу на Евро-2024:
- Англия – 4.50
- Франция – 4.50
- Германия – 7.50
- Испания – 8.00
- Португалия – 9.00
- Бельгия – 15.00
- Италия – 19.00
- Нидерланды – 19.00
- Хорватия – 36.00
- Дания – 36.00
Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.
Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:
- Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)
На победу «сине-желтых» на Евро-2024 коэффициент составляет 251.00 наравне с Грецией, Польшей, Словакией и Словенией.
Перед жеребьевкой букмекерская контора FavBet выставила коэффициент 101.00 на триумф украинской команды.
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