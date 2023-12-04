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Чемпионат Европы
04 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:51
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Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024

Главными фаворитами чемпионата Европы, по мнению WilliamHill, являются Англия и Франция

04 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:51
1401
1
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонская букмекерская контора WilliamHill обновила коэффициенты на победителя Евро-2024 после жеребьевки группового раунда.

Главными фаворитами, по мнению аналитиков WilliamHill, являются Англия и Франция. Котировки на эти сборные составляют 4.50.

В топ-5 также Германия (7.50), Испания (8.00) и Португалия (9.00).

Топ-10 фаворитом на победу на Евро-2024:

  1. Англия – 4.50
  2. Франция – 4.50
  3. Германия – 7.50
  4. Испания – 8.00
  5. Португалия – 9.00
  6. Бельгия – 15.00
  7. Италия – 19.00
  8. Нидерланды – 19.00
  9. Хорватия – 36.00
  10. Дания – 36.00

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

На победу «сине-желтых» на Евро-2024 коэффициент составляет 251.00 наравне с Грецией, Польшей, Словакией и Словенией.

Перед жеребьевкой букмекерская контора FavBet выставила коэффициент 101.00 на триумф украинской команды.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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На перемогу Словенії і Словаччини кеф 201. Україна, Греція, Польща 251. Примарніші шанси здобути Євро2024 лише в Уельсу, Ізраїля, Фінляндії (501), Боснії (751), Ісландії, Казахстану, Естонії (1001), та Люксембургу (1501).Хоча, якщо вибирати між ставкою, що Англія не заб'є жодного гола (201) і Україною (251), то мабуть таки другий варіант фантастики трохи ймовірніший. ))
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