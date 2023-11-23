Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Украина – 17-й фаворит на победу на ЧЕ в Германии
Букмекеры выставили коэффициенты на победителя Евро-2024.
Главными фаворитами ЧЕ, который пройдет в Германии в следующем году, являются сборные Франции и Англии. Титул этих команд котируется по 4.50.
В топ-5 претендентов также попали Германия (7.00), Испания (8.00) и Португалия (9.00).
Шансы национальной сборной Украины расцениваются в 100.00. Таким образом Украина – 17-й фаворит на победу на Евро.
Главные фавориты Евро-2024 по мнению букмекеров:
- 1. Франция – 4.50
- 2. Англия – 4.50
- 3. Германия – 7.00
- 4. Испания – 8.00
- 5. Португалия – 9.00
- ....
- 17. Украина – 100.00
Отметим, что Украина еще не гарантировала участие в финальной части Евро. «Сине-желтым» нужно пройти плей-офф, где в полуфинале они сыграют против Боснии и Герцеговины, а в финале могут встретится с Израилем или Исландией.
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