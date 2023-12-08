Эрик ТЕН ХАГ – о Маркусе Рэшфорде: «Он невероятный игрок»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» верит в звездного нападающего
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в звездного английского нападающего Маркуса Рэшфорда:
«Я не собираюсь менять свое мнение. Маркус Рэшфорд невероятный, качественный футболист. Он не может играть в каждом матче, потому что сейчас он не находится в той форме, что у него была в прошлом сезоне. Но я уверен, что Маркус снова ее наберет».
В 19 матчах сезона 2023/24 Маркус Рэшфорд отметился 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами за «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать 26-летнего англичанина и готова предложить «дьяволам» обмен.
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