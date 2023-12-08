Юрий МАКСИМОВ: «Мою работу не мне оценивать. Главное, что ребята стараются»
Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал ничью в матче против «Полесья»
8 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 1:1.
После завершения встречи наставник днепрян Юрий Максимов прокомментировал результат поединка:
«Счет есть счет, но ребята хорошо играли. Отдавались на поле, и за это я их благодарю. Это самое главное сейчас. Никаких претензий к подопечным нет.
Это футбол, сегодня не летняя погода, но ребята контролировали мяч. Хотели держать его у себя при счете 1:0.
Мою работу не мне оценивать. Есть люди, которые должны говорить о том, как работает тренер. Коуч должен строить игру и побеждать. К сожалению, не бывает такого, чтобы это удавалось в каждом матче. Я ребят поблагодарил за последние игры. Бывает все, главное, что они стараются», – сказал Максимов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Представители стран-агрессоров смогут выступить в нейтральном статусе
Карло провел пресс-конференцию перед поединком 16-го тура Ла Лиги