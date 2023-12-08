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Полесье
08.12.2023 15:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Первая лига
08 декабря 2023, 17:31 |
901
0

Юрий МАКСИМОВ: «Мою работу не мне оценивать. Главное, что ребята стараются»

Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал ничью в матче против «Полесья»

08 декабря 2023, 17:31 |
901
0
Юрий МАКСИМОВ: «Мою работу не мне оценивать. Главное, что ребята стараются»
УПЛ-ТВ. Юрий Максимов

8 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1». Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник днепрян Юрий Максимов прокомментировал результат поединка:

«Счет есть счет, но ребята хорошо играли. Отдавались на поле, и за это я их благодарю. Это самое главное сейчас. Никаких претензий к подопечным нет.

Это футбол, сегодня не летняя погода, но ребята контролировали мяч. Хотели держать его у себя при счете 1:0.

Мою работу не мне оценивать. Есть люди, которые должны говорить о том, как работает тренер. Коуч должен строить игру и побеждать. К сожалению, не бывает такого, чтобы это удавалось в каждом матче. Я ребят поблагодарил за последние игры. Бывает все, главное, что они стараются», – сказал Максимов.

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Юрий Максимов Днепр-1 Полесье Житомир Полесье - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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