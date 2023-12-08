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  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Не увидели сюрпризов от Днепра-1»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 17:37 |
897
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Не увидели сюрпризов от Днепра-1»

Тренер «Полесья» – о ничьей с «Днепром-1»

08 декабря 2023, 17:37 |
897
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Не увидели сюрпризов от Днепра-1»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью 1:1 с «Днепром-1» в 17-м туре УПЛ:

«Мы ожидали такую игру. Очень большое напряжение. Мы играли с серебряным призером прошлого сезона, с грамотной командой. Результат, на мою точку зрения, неплохой. Мы проигрывали, но команда проявила характер. Неплохие были скорости. Но общекомандное движение должно быть лучше.

«Днепр-1» хорошо контролирует мяч. Мы хорошо разобрали соперника, и сюрпризов не увидели. Но достаточно и того, что они умеют.

Мы не смотрим, на какой строчке находимся. Второй круг только начался, еще много матчей. Не все команды все поединки сыграли. Сейчас немного отдохнем и будет подготовка к весенней части. Я подумаю, за что можно будет похвалить команду после первого круга».

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Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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