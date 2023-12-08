Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Не увидели сюрпризов от Днепра-1»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью 1:1 с «Днепром-1» в 17-м туре УПЛ:

«Мы ожидали такую игру. Очень большое напряжение. Мы играли с серебряным призером прошлого сезона, с грамотной командой. Результат, на мою точку зрения, неплохой. Мы проигрывали, но команда проявила характер. Неплохие были скорости. Но общекомандное движение должно быть лучше.

«Днепр-1» хорошо контролирует мяч. Мы хорошо разобрали соперника, и сюрпризов не увидели. Но достаточно и того, что они умеют.

Мы не смотрим, на какой строчке находимся. Второй круг только начался, еще много матчей. Не все команды все поединки сыграли. Сейчас немного отдохнем и будет подготовка к весенней части. Я подумаю, за что можно будет похвалить команду после первого круга».