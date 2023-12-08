Болезненный вопрос. Директор УПЛ рассказал, что не получилось в 2023 году

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, подводя итоги 2023 года, заявил, что главной неудачей считает тот факт, что клубы снова не договорились о едином телепуле.

«Что не удалось в этом году – создание общего телепула. Актуальный вопрос, но мы будем работать, чтобы это случилось в новом году. Однако хочется поблагодарить клубы, которые вкладывают деньги, несмотря на войну».

«Главная цель на новый год – хочу, чтобы клубы объединились и вопрос телепула все же больше не поднимался», – сказал Дикий.

Сейчас большинство матчей УПЛ показывают в открытом доступе на различных платформах. Кроме того, ряд матчей показывают УПЛ ТБ и каналы группы 1+1.