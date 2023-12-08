ФОТО. Мудрик поздравил капитана Челси с днем рождения
Михаил опубликовал новые сториз в своем Instagram
22-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил капитана команды Риса Джеймса с днем рождения.
Михаил опубликовал новые сториз в своем Instagram:
«С днем рождения, брат», – подписал фото с Джеймсом украинец.
8 декабря Джеймсу исполнилось 24 года. Рис является воспитанником «синих» и за свою карьеру, помимо «Челси», играл только в аренде в «Уигане».
В предыдущем туре АПЛ «Челси» уступил «Ман Юнайтед» со счетом 1:2.
ФОТО. Мудрик поздравил капитана Челси с днем рождения
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