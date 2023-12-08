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  4. ФОТО. Мудрик поздравил капитана Челси с днем рождения
Англия
08 декабря 2023, 17:13 |
1535
2

ФОТО. Мудрик поздравил капитана Челси с днем рождения

Михаил опубликовал новые сториз в своем Instagram

08 декабря 2023, 17:13 |
1535
2
ФОТО. Мудрик поздравил капитана Челси с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс и Михаил Мудрик

22-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил капитана команды Риса Джеймса с днем рождения.

Михаил опубликовал новые сториз в своем Instagram:

«С днем рождения, брат», – подписал фото с Джеймсом украинец.

8 декабря Джеймсу исполнилось 24 года. Рис является воспитанником «синих» и за свою карьеру, помимо «Челси», играл только в аренде в «Уигане».

В предыдущем туре АПЛ «Челси» уступил «Ман Юнайтед» со счетом 1:2.

ФОТО. Мудрик поздравил капитана Челси с днем рождения

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Михаил Мудрик Рис Джеймс фото lifestyle день рождения Челси
Источник Sport.ua
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contr
Мудрик поцьомав Джецмса ееее бееее єєєєє мееее
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+1
contr
Мудрик няшка негрів 😫😫😫
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+1
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