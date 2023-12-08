22-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил капитана команды Риса Джеймса с днем рождения.

Михаил опубликовал новые сториз в своем Instagram:

«С днем рождения, брат», – подписал фото с Джеймсом украинец.

8 декабря Джеймсу исполнилось 24 года. Рис является воспитанником «синих» и за свою карьеру, помимо «Челси», играл только в аренде в «Уигане».

В предыдущем туре АПЛ «Челси» уступил «Ман Юнайтед» со счетом 1:2.

ФОТО. Мудрик поздравил капитана Челси с днем рождения