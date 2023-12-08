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  4. ТУХЕЛЬ – о переходе 22-летнего игрока Гранады: «Он голоден до побед»
Германия
08 декабря 2023, 16:12 |
209
0

ТУХЕЛЬ – о переходе 22-летнего игрока Гранады: «Он голоден до побед»

Главный тренер «Баварии» оценил молодого таланта Брайана Сарагосу

08 декабря 2023, 16:12 |
209
0
ТУХЕЛЬ – о переходе 22-летнего игрока Гранады: «Он голоден до побед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Сарагоса

Наставник «Баварии» Томас Тухель прокомментировал подписание мюнхенцами контракта с 22-летним полузащитником испанской «Гранады» Брайаном Сарагосой, который присоединится к мюнхенцам следующим летом.

«Мы подписали очень молодого и очень голодного игрока. Он хороший дриблёр, силён в ситуациях один на один. Он уверен в себе и очень голоден до побед. Мы рады, что он присоединился к нам», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в Twitter.

Отметим, что Сарагоса является воспитанником «Гранады». В нынешнем сезоне родной клуб футболиста не блещет результатом, занимая предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги, но показатели самого Сарагосы довольно неплохи – 5 матчей и 2 голевые передачи в 14 матчах.

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Источник Bayern & Germany
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