ТУХЕЛЬ – о переходе 22-летнего игрока Гранады: «Он голоден до побед»
Главный тренер «Баварии» оценил молодого таланта Брайана Сарагосу
Наставник «Баварии» Томас Тухель прокомментировал подписание мюнхенцами контракта с 22-летним полузащитником испанской «Гранады» Брайаном Сарагосой, который присоединится к мюнхенцам следующим летом.
«Мы подписали очень молодого и очень голодного игрока. Он хороший дриблёр, силён в ситуациях один на один. Он уверен в себе и очень голоден до побед. Мы рады, что он присоединился к нам», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в Twitter.
Отметим, что Сарагоса является воспитанником «Гранады». В нынешнем сезоне родной клуб футболиста не блещет результатом, занимая предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги, но показатели самого Сарагосы довольно неплохи – 5 матчей и 2 голевые передачи в 14 матчах.
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