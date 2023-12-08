Жирона – 9-й фаворит на победу в Кубке Испании. Назван коэффициент на титул

7 декабря «Жирона» пробилась в 1/16 финала Кубка Испании после того, как в гостях обыграла «Ориуэлу» со счетом 5:2.

Украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик не попал в заявку команды на этот поединок, а другой представитель Украины в каталонском клубе Виктор Цыганков вышел на поле только на 83-й минуте.

«Жирона» является только 9-м фаворитом на победу в Кубке Испании. Букмекеры выставили коэффициент на успех жиронцев – 25.00.

Интересно, что ранее наставник команды Мичел заявил, что Кубок Испании – самый короткий путь к трофею.

Главным претендентом на кубковый титул является «Реал», далее – «Барселона», а тройку замыкает «Атлетико». Все эти 3 гранда Испании и «Осасуна» (10-й фаворит) еще не провели ни одного поединка в текущем розыгрыше Кубка, а стартуют с 1/16 финала, поскольку в прошлом году они были полуфиналистами соревнований.

Топ-10 фаворитов на победу в Кубке Испании 2023/24 по мнению букмекеров

Реал Мадрид – 3.50 Барселона – 3.75 Атлетико Мадрид – 9.00 Севилья – 15.00 Реал Сосьедад – 17.00 Вильярреал – 17.00 Бетис – 23.00 Атлетик Бильбао – 23.00 Жирона – 25.00 Осасуна – 34.00

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании 2023/24 состоится 12 декабря.