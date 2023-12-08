Марино ПУШИЧ: «Не могу сказать, кто заменит Степаненко»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич рассказал о подготовке к матчу 17-го тура УПЛ против «Вереса».

– Мистер, добрый день. После победного матча с «Металлистом 1925» у команды было достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу с «Вересом». Какой был график и как команда готовилась? Расскажите подробнее об этом.

– Одержали победу над «Металлистом 1925», которая, конечно, имела для нас большое значение. Все матчи важны, но эта победа была хорошей. Последние несколько дней очень усердно тренируемся и готовы к игре с «Вересом». Как я говорил в прошлый раз, в чемпионате Украины нет легких матчей. Все поединки сложные по-своему. Поэтому мы должны быть сконцентрированными на 100%, чтобы показать хороший результат.

– Я знаю, что Вы не любите говорить много о сопернике, но тем не менее, я бы хотела спросить: что Вы можете сказать, если коротко, о «Вересе»?

– Могу, могу. «Верес» также борется за высокое место в таблице, поэтому каждый соперник по-своему опасен. Мы видели сильные и слабые стороны оппонента и должны хорошо применять эти знания. Очень серьезно относимся к этому. Ровенчане являются командой, которая играет в футбол, поэтому мы должны быть подготовленными.

– Несколько предматчевых тренировок у команды проходили на «Арене Львов». В чем преимущество этих тренировок именно на стадионе?

– Тренируемся здесь, потому что хотим почувствовать стадион, что важно, а также из-за имеющихся условий. Есть обогрев поля. Поэтому такое место хорошо подходит для этого времени года. Мне нравится проводить тренировки с командой на этой арене.

– Традиционный вопрос. Какая у нас кадровая ситуация? Кто еще восстанавливается, кто вернулся в общую группу, в команду?

– Почти все на месте. К сожалению, Степаненко дисквалифицирован – это общеизвестно. А остальные ребята готовы играть, кроме тех, кто уже некоторое время травмирован. В нашей команде есть конкуренция, и мне это нравится.

– Кстати, о Тарасе. Насколько его не будет хватать сегодня команде, и решили ли Вы уже, это кем будете его заменять?

– Конечно. Степаненко важный для нас игрок. Он капитан, замечательный человек и отличный футболист. Поэтому нам его будет не хватать. Но на его позиции сыграют другие ребята. Конечно, я не могу назвать имена, однако, уверен, что они выполнят свою задачу так, как я бы этого хотел.

– Сегодня будет последний матч в рамках Украинской Премьер-лиги в этом году. Какие лично ваши ожидания от ваших подопечных, от вашей команды?

– Для нас очень важно хорошо начать второй круг, как я уже говорил после матча с «Металлистом 1925», а это вторая игра. Стремимся удачно стартовать. Впереди еще 2 поединка в первой части сезона. Важно хорошо ее завершить и получить хорошие эмоции перед игрой с «Порту».

Напомним, матч «Шахтер» – «Верес» состоится уже сегодня, 8 декабря в 17:00.