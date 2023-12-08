АРИЭЛЬСОН – о игре с Днепром-1: «Хотим с хорошим настроением уйти в отпуск»

Бразильский легионер «Полесья» Ариэльсон рассказал, в каком настроении команда из Житомира готовится к домашнему поединку с «Днепром-1», которым завершит для себя 2023 год.

«Нынешняя неделя – это завершение осенней части сезона, и сейчас мы работаем с максимальной концентрацией. Все хотят на мажорной ноте закончить год и с хорошим настроением уйти в отпуск. Должен отметить, что в это время года температура у меня на родине прямо противоположна той, которую мы сейчас видим за окном. Для нас бразильцев всегда непросто адаптироваться в таких условиях. Но я не хочу делать себе скидку на это, а просто стараюсь приложить максимум усилий, чтобы как можно лучше пройти данный период.

Первый матч «Полесья» против «Днепра-1» я смотрел в качестве зрителя на трибунах, в поединке на Кубок Украины уже был в качестве игрока. Что я вижу в этом сопернике: качественная сбалансированная команда, очень мастеровитые игроки, хорошо обороняющиеся, понимают, как вовремя выбегать в контратаку. Это сильные стороны, которые я вижу, а слабые стороны мы найдем во время матча», – поделился Ариэльсон в интервью пресс-службе «Полесья».

Добавим, что бразилец провел в нынешнем сезоне УПЛ за житомирский клуб 12 матчей (642 минуты игрового времени) и забил 1 мяч.