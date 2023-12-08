СОЛОМОН-ОТАБОР: «Важно добыть положительный результат против Ворсклы»

Полузащитник львовского «Руха» Вив Соломон-Отабор рассказал о подготовке к игре с «Ворсклой» в рамках 17-го тура УПЛ:

«Команда мотивирована и вдохновенно готовится к матчу с «Ворсклой». Для нас важно получить положительный результат в Полтаве, чтобы с хорошим настроением уйти на зимний перерыв. Если «Рух» будет эффективным в следующем матче и реализует то, что создаст, мы можем рассчитывать на победу.

Конечно, нам будет непросто, ведь это будет выездной поединок и из-за погоды газон может быть не таким качественным. Следует быть осторожным, ведь при таких условиях очень легко получить травму. Поэтому нужно адаптироваться к игре на таком поле».

В матче первого круга «Рух» на домашней арене разгромил «Ворсклу» (4:1). Второй поединок состоится 10 декабря в 13:00 по киевскому времени.