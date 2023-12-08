Экс-форвард Динамо стал лучшим игроком чемпионата Польши в ноябре

Белорусский нападающий Илья Шкурин получил награду лучшему игроку чемпионата Польши по итогам ноября.

Форвард «Стали» из города Мелец принял участие в пяти матчах на протяжении месяца, в которых забил четыре мяча, в том числе отличившись хет-триком в поединке против «Погони» из Щецина. Отметим, что клуб Шкурина занимает текущее 11-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Шленска» на 16 очков (правда, имея игру в запасе).

Что касается Шкурина, то в 16 матчах сезона экс-динамовец Киева забил 8 мячей и отдал пять результативных передач, занимая вторую строчку в споре бомбардиров (впереди только испанец Эрик Эспозито из «Шленска» с 13 голами).