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  4. Экс-форвард Динамо стал лучшим игроком чемпионата Польши в ноябре
Польша
08 декабря 2023, 11:54 |
641
0

Экс-форвард Динамо стал лучшим игроком чемпионата Польши в ноябре

Беларус Шкурин забил четыре мяча в пяти матчах месяца за «Сталь» из Мелеца

08 декабря 2023, 11:54 |
641
0
Экс-форвард Динамо стал лучшим игроком чемпионата Польши в ноябре
Сталь Мелец. Илья Шкурин

Белорусский нападающий Илья Шкурин получил награду лучшему игроку чемпионата Польши по итогам ноября.

Форвард «Стали» из города Мелец принял участие в пяти матчах на протяжении месяца, в которых забил четыре мяча, в том числе отличившись хет-триком в поединке против «Погони» из Щецина. Отметим, что клуб Шкурина занимает текущее 11-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Шленска» на 16 очков (правда, имея игру в запасе).

Что касается Шкурина, то в 16 матчах сезона экс-динамовец Киева забил 8 мячей и отдал пять результативных передач, занимая вторую строчку в споре бомбардиров (впереди только испанец Эрик Эспозито из «Шленска» с 13 голами).

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Илья Шкурин Сталь Мелец чемпионат Польши по футболу лучший игрок
Источник ФК Сталь Мелец
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