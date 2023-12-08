Лидер Кривбасса: «Я мог оказаться в Заре и Ворскле»

Лидер «Кривбасса» Денис Кузык рассказал, что мог перейти в другую команду.

– Как вообще развивалась история с переходом в «Кривбасс»?

– На тот момент у меня был действующий контракт с «Динамо». Я должен был ехать на сборы, а перед самым отъездом сказали, что не еду. Позвонил агенту, и он начал искать варианты. Через некоторое время поступило предложение от «Кривбасса». Я согласился, потому что знал некоторых ребят в команде. Меня заверили, что команда ставит амбициозные цели. Так я оказался в Кривом Роге.

– Кроме «Кривбасса», у Вас были варианты с другими клубами?

– Ездил в расположение «Зари» на сборы с Яциком и Болем. Прошел сборы, но что-то не сложилось. С «Ворсклой» не сошлось.

– «Динамо» не оставляло за собой право выкупить Вас у «Кривбасса»?

– Нет. На сегодняшний день я полноценный игрок «Кривбасса».