Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пошел под нож. Голкипер Барселоны перенес операцию
Испания
08 декабря 2023, 09:48 | Обновлено 08 декабря 2023, 10:01
505
0

Пошел под нож. Голкипер Барселоны перенес операцию

Марка-Андре тер Штегена ждет реабилитация

08 декабря 2023, 09:48 | Обновлено 08 декабря 2023, 10:01
505
0
Пошел под нож. Голкипер Барселоны перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенес во Франции операцию на спине.

Сообщается, что это было несложное хирургическое вмешательство, так что немец сможет сразу же вернуться в «Барселону» и заняться своим восстановлением.

В основной обойме «блауграны» тер Штегена можно ожидать через 2-3 месяца. При этом «Барселона» рассчитывает, что вратарь будет готов к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, из-за болей в спине тер Штеген пропустил последние три матча «Барселоны». Не так давно голкипер сам подтвердил вероятность проведения операции.

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.

По теме:
Барселона нацелилась на партнера Цыганкова по Жироне
Джуд Беллингем назвал будущих победителей премии Golden Boy
Винисиус приступил к тренировкам после травмы
Марк-Андре Тер Штеген травма Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
Футбол | 08 декабря 2023, 06:20 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря

Важные события во всех видах спорта

В США высмеяли НБА на фоне доминирования 38-летнего Леброна
Баскетбол | 08 декабря 2023, 10:33 1
В США высмеяли НБА на фоне доминирования 38-летнего Леброна
В США высмеяли НБА на фоне доминирования 38-летнего Леброна

Критику позволил себе телеведущий Стивен Эй Смит

Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Футбол | 07.12.2023, 17:12
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Футбол | 07.12.2023, 15:41
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
Футбол | 07.12.2023, 17:46
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
07.12.2023, 14:31 10
Футбол
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
08.12.2023, 07:59 13
Футбол
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
06.12.2023, 20:35
Футбол
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
06.12.2023, 13:17
Бокс
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
06.12.2023, 19:22 1
Теннис
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 19
Футбол
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
06.12.2023, 17:56 8
Другие виды
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
07.12.2023, 09:02 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем