Пошел под нож. Голкипер Барселоны перенес операцию
Марка-Андре тер Штегена ждет реабилитация
Голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенес во Франции операцию на спине.
Сообщается, что это было несложное хирургическое вмешательство, так что немец сможет сразу же вернуться в «Барселону» и заняться своим восстановлением.
В основной обойме «блауграны» тер Штегена можно ожидать через 2-3 месяца. При этом «Барселона» рассчитывает, что вратарь будет готов к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, из-за болей в спине тер Штеген пропустил последние три матча «Барселоны». Не так давно голкипер сам подтвердил вероятность проведения операции.
В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.
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