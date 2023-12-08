Пошел под нож. Голкипер Барселоны перенес операцию

Голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенес во Франции операцию на спине.

Сообщается, что это было несложное хирургическое вмешательство, так что немец сможет сразу же вернуться в «Барселону» и заняться своим восстановлением.

В основной обойме «блауграны» тер Штегена можно ожидать через 2-3 месяца. При этом «Барселона» рассчитывает, что вратарь будет готов к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, из-за болей в спине тер Штеген пропустил последние три матча «Барселоны». Не так давно голкипер сам подтвердил вероятность проведения операции.

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.