ТЕР ШТЕГЕН: «Операция на спине – правильное и безопасное решение»
Голкипер «Барселоны» пропустит 2-3 месяца
Основной голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген у себя в Твиттере подтвердил решение перенести операцию на спине из-за болей в пояснице:
«После интенсивных разговоров с врачами клуба и другими экспертами мы решили пойти на хирургическую процедуру.
Очевидно, перерыв меня раздражает. Это правильное и безопасное решение, чтобы вернуться в лучших условиях для моего клуба и сборной», – написал тер Штеген.
Напомним, по прогнозам врачей 31-летний голкипер будет вынужден пропустить от 2 до 3 месяцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что для осуществления сделки потребуется около 25 миллионов евро
Известна сумма, которую «Челси» может получить за продажу испанского голкипера