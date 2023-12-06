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  4. ТЕР ШТЕГЕН: «Операция на спине – правильное и безопасное решение»
Испания
06 декабря 2023, 19:49 |
311
0

ТЕР ШТЕГЕН: «Операция на спине – правильное и безопасное решение»

Голкипер «Барселоны» пропустит 2-3 месяца

06 декабря 2023, 19:49 |
311
0
ТЕР ШТЕГЕН: «Операция на спине – правильное и безопасное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Основной голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген у себя в Твиттере подтвердил решение перенести операцию на спине из-за болей в пояснице:

«После интенсивных разговоров с врачами клуба и другими экспертами мы решили пойти на хирургическую процедуру.

Очевидно, перерыв меня раздражает. Это правильное и безопасное решение, чтобы вернуться в лучших условиях для моего клуба и сборной», – написал тер Штеген.

Напомним, по прогнозам врачей 31-летний голкипер будет вынужден пропустить от 2 до 3 месяцев.

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Марк-Андре Тер Штеген Барселона сборная Германии по футболу операция травма травма спины
Источник Twitter
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