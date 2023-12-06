ТЕР ШТЕГЕН: «Операция на спине – правильное и безопасное решение»

Основной голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген у себя в Твиттере подтвердил решение перенести операцию на спине из-за болей в пояснице:

«После интенсивных разговоров с врачами клуба и другими экспертами мы решили пойти на хирургическую процедуру.

Очевидно, перерыв меня раздражает. Это правильное и безопасное решение, чтобы вернуться в лучших условиях для моего клуба и сборной», – написал тер Штеген.

Напомним, по прогнозам врачей 31-летний голкипер будет вынужден пропустить от 2 до 3 месяцев.