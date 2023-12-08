Боуэн из Вест Хэма повторил исторические достижения ван Перси и Агуэро

Хавбек лондонского клуба «Вест Хэм» Джаррод Боуэн стал третьим игроком в истории Английской Премьер-лиги, которому удалось отметиться голами в семи кряду выездных матчах.

В четверг, 7 декабря, Боуэн поразил ворота «Тоттенхэма» в гостевой игре «Вест Хэма» (2:1) в 15-м туре АПЛ.

Ранее не менее семи раз подряд забивали экс-форвард лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси (девять голов) и нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (семь).

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги 26-летний Джаррод забил девять голов и сделал 1 ассист в 14 поединках. «Вест Хэм» после 14 туров занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.