Откровенно! Левандовски рассказал о приоритетах после завершения карьеры

Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о планах на будущее после окончания профессиональной карьеры.

«После окончания моей карьеры будет трудно жить, не будучи футболистом. Но быть тренером… Я знаю, что это очень сложная работа. Я не уверен, что буду готов, потому что нужно быть на 100 процентов сосредоточенным на футболе. Я говорю вам это сейчас, но через пять или семь лет я буду скучать по раздевалке, запаху и всей этой атмосфере, и я скажу: «Хорошо, может быть, я смогу попробовать». Но пока я не вижу себя в роли тренера.

Когда я думаю о своей профессиональной карьере и о тренерах, с которыми я встречался, это просто невероятно. Я не знаю, сколько игроков могут сказать, что у них были такие большие имена. Я чувствую себя счастливчиком, потому что многому научился и, конечно, когда я смотрю на футбол, то вижу его по-разному», – признался Левандовски.