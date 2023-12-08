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Испания
08 декабря 2023, 09:08 | Обновлено 08 декабря 2023, 09:29
122
0

Откровенно! Левандовски рассказал о приоритетах после завершения карьеры

Польский нападающий уже планирует спортивную пенсию

08 декабря 2023, 09:08 | Обновлено 08 декабря 2023, 09:29
122
0
Откровенно! Левандовски рассказал о приоритетах после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о планах на будущее после окончания профессиональной карьеры.

«После окончания моей карьеры будет трудно жить, не будучи футболистом. Но быть тренером… Я знаю, что это очень сложная работа. Я не уверен, что буду готов, потому что нужно быть на 100 процентов сосредоточенным на футболе. Я говорю вам это сейчас, но через пять или семь лет я буду скучать по раздевалке, запаху и всей этой атмосфере, и я скажу: «Хорошо, может быть, я смогу попробовать». Но пока я не вижу себя в роли тренера.

Когда я думаю о своей профессиональной карьере и о тренерах, с которыми я встречался, это просто невероятно. Я не знаю, сколько игроков могут сказать, что у них были такие большие имена. Я чувствую себя счастливчиком, потому что многому научился и, конечно, когда я смотрю на футбол, то вижу его по-разному», – признался Левандовски.

Напомним, ранее Роберт Левандовски поделился планами в отношении ближайшего будущего своей игровой карьеры.

В нынешнем сезоне 35-летний поляк забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.

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Роберт Левандовски
Источник Marca
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