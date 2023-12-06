Известны планы Левандовски в отношении своего будущего

Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски не намерен в ближайшей перспективе покидать клуб.

Сообщается, что 35-летний уроженец Варшавы хочет провести в стане «блауграны» следующий сезон. Якобы и руководство «сине-гранатовых» не планирует будущим летом рассматривать предложения по Левандовски.

Ранее, напомним, сообщалось, что «Барселона» может продать поляка в летнее трансферное окно 2024 года.

В текущем сезоне Роберт Левандовски сыграл в 17 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил восемь голов, сделал 4 ассиста.