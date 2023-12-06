Известны планы Левандовски в отношении своего будущего
Польский форвард «Барселоны» знает, чего хочет
Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски не намерен в ближайшей перспективе покидать клуб.
Сообщается, что 35-летний уроженец Варшавы хочет провести в стане «блауграны» следующий сезон. Якобы и руководство «сине-гранатовых» не планирует будущим летом рассматривать предложения по Левандовски.
Ранее, напомним, сообщалось, что «Барселона» может продать поляка в летнее трансферное окно 2024 года.
В текущем сезоне Роберт Левандовски сыграл в 17 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил восемь голов, сделал 4 ассиста.
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