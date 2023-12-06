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Европейская Суперлига
06 декабря 2023, 08:24 | Обновлено 06 декабря 2023, 08:29
1610
0

Известны планы Левандовски в отношении своего будущего

Польский форвард «Барселоны» знает, чего хочет

06 декабря 2023, 08:24 | Обновлено 06 декабря 2023, 08:29
1610
0
Известны планы Левандовски в отношении своего будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски не намерен в ближайшей перспективе покидать клуб.

Сообщается, что 35-летний уроженец Варшавы хочет провести в стане «блауграны» следующий сезон. Якобы и руководство «сине-гранатовых» не планирует будущим летом рассматривать предложения по Левандовски.

Ранее, напомним, сообщалось, что «Барселона» может продать поляка в летнее трансферное окно 2024 года.

В текущем сезоне Роберт Левандовски сыграл в 17 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил восемь голов, сделал 4 ассиста.

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Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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