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  4. Барселона может продать Левандовски. На поляка есть покупатели
Испания
05 декабря 2023, 08:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 08:42
1226
0

Барселона может продать Левандовски. На поляка есть покупатели

Каталонский клуб думает над трансфером нападающего

05 декабря 2023, 08:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 08:42
1226
0
Барселона может продать Левандовски. На поляка есть покупатели
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Испанская «Барселона» в будущем году может выйти на трансферный рынок с предложением о продаже нападающего Роберта Левандовски.

В нынешнем сезоне польский форвард стал автором 7 голов за 13 матчах чемпионата Испании.

Активировать вопрос продажи Левандовски «блауграна» может летом 2024 года.

Как известно, летом этого года интерес к Роберту проявляли клубы из Саудовской Аравии. Якобы они продолжают следить за форвардом.

Контракт Роберта Левандовски с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

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Роберт Левандовски Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник El Chiringuito
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