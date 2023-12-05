Испания05 декабря 2023, 08:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 08:42
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Барселона может продать Левандовски. На поляка есть покупатели
Каталонский клуб думает над трансфером нападающего
05 декабря 2023, 08:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 08:42
1226
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Испанская «Барселона» в будущем году может выйти на трансферный рынок с предложением о продаже нападающего Роберта Левандовски.
В нынешнем сезоне польский форвард стал автором 7 голов за 13 матчах чемпионата Испании.
Активировать вопрос продажи Левандовски «блауграна» может летом 2024 года.
Как известно, летом этого года интерес к Роберту проявляли клубы из Саудовской Аравии. Якобы они продолжают следить за форвардом.
Контракт Роберта Левандовски с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.
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