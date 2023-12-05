Барселона может продать Левандовски. На поляка есть покупатели

Испанская «Барселона» в будущем году может выйти на трансферный рынок с предложением о продаже нападающего Роберта Левандовски.

В нынешнем сезоне польский форвард стал автором 7 голов за 13 матчах чемпионата Испании.

Активировать вопрос продажи Левандовски «блауграна» может летом 2024 года.

Как известно, летом этого года интерес к Роберту проявляли клубы из Саудовской Аравии. Якобы они продолжают следить за форвардом.

Контракт Роберта Левандовски с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.