Полесье – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 8 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Днепр-1». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Полесье», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Николай Балакин, представляющий Киевскую область.

Полесье – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Мегого, Setanta Sports, КиївстарТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.