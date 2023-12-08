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Чемпионат Украины
Полесье
08.12.2023 15:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 05:30 | Обновлено 08 декабря 2023, 06:04
58
0

Полесье – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 17 тура УПЛ начнется 8 декабря в 15:00

08 декабря 2023, 05:30 | Обновлено 08 декабря 2023, 06:04
58
0
Полесье – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В пятницу, 8 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Днепр-1». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Полесье», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Николай Балакин, представляющий Киевскую область.

Полесье – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Мегого, Setanta Sports, КиївстарТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.

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Полесье – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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