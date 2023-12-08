Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Днепр-1
Игра 17 тура УПЛ начнется в 15:00
В пятницу, 8 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Днепр-1». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Полесье», начало – в 15:00.
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Игру будет судить Николай Балакин, представляющий Киевскую область.
Полесье – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Мегого, Setanta Sports, КиївстарТВ и др.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.
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