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Кубок Бельгии
Беверен
07.12.2023 21:00 – FT 0 : 2
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
08 декабря 2023, 03:40 | Обновлено 08 декабря 2023, 04:13
22
0

Кубок Бельгии. Андерлехт и Сент-Жилуаз прошли дальше

В одном матче были забиты два автогола

08 декабря 2023, 03:40 | Обновлено 08 декабря 2023, 04:13
22
0
Кубок Бельгии. Андерлехт и Сент-Жилуаз прошли дальше
Твиттер Андерлехта

Состоялись два матча Кубка Бельгии по футболу, команды играли на стадии 1/8 финала.

«Андерлехт» дома принимал «Стандард. Хозяева забили два мяча, ответить не сумели.

«Сент-Жилуаз» не забил ни одного гола, но все равно отпраздновал викторию. Все потому, что игроки «Беверена», с которым играл «Сент-Жилуаз», в конце матча забили два гола в свои ворота.

Кубок Бельгии. 1/8 финала

Андерлехт – Стандард – 2:0

Голы: Струйкенс, 31, Драйер, 51

Беверен – Сент-Жилуаз – 0:2

Голы: Бато, 90, аг, Колиапу, 90+2, аг

Ранее четвертьфиналистами уже стали «Моленбек», «Брюгге», Гент», «Антверпен», «Левен» и «Остенде».

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Источник: Джастин Лонвейк зимой покинет Андерлехт
Кубок Бельгии по футболу Стандард Андерлехт Юнион Сент-Жилуаз
Источник Sport.ua
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