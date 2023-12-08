Кубок Бельгии. Андерлехт и Сент-Жилуаз прошли дальше
В одном матче были забиты два автогола
Состоялись два матча Кубка Бельгии по футболу, команды играли на стадии 1/8 финала.
«Андерлехт» дома принимал «Стандард. Хозяева забили два мяча, ответить не сумели.
«Сент-Жилуаз» не забил ни одного гола, но все равно отпраздновал викторию. Все потому, что игроки «Беверена», с которым играл «Сент-Жилуаз», в конце матча забили два гола в свои ворота.
Кубок Бельгии. 1/8 финала
Андерлехт – Стандард – 2:0
Голы: Струйкенс, 31, Драйер, 51
Беверен – Сент-Жилуаз – 0:2
Голы: Бато, 90, аг, Колиапу, 90+2, аг
Ранее четвертьфиналистами уже стали «Моленбек», «Брюгге», Гент», «Антверпен», «Левен» и «Остенде».
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