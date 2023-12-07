Брюгге, Гент и Антверпен вышли в 1/4 финала Кубка Бельгии
6 декабря состоялись пять матчей стадии 1/8 финала
Вечером 6 декабря состоялись пять матчей стадии 1/8 финала Кубка Бельгии.
Брюгге отгрузил 4 безответных мяча в ворота Зюлте-Варегем (4:0).
Команды Брюгге, Гент, Антверпен, Левен и Остенде вышли в 1/4 финала турнира.
7 декабря пройдут матчи 1/8 финала: Беверен – Юнион Сен-Жилуаз, Андерлехт – Стандард.
Кубок Бельгии 2023/24
1/8 финала, 6 декабря
Кнокке – Ауд-Хеверле Левен – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Питерс, 45+3 – Дом, 24.
Остенде – Генк – 3:1 (д.в.)
Голы: Басила, 65, Д'Хесе, 112, Хартвиг, 120+1 – Эль-Хадж, 69.
Антверпен – Шарлеруа – 5:2
Голы: Эджуке, 45, Иленихена, 57, 76, Янссен, 71, 90+1 – Даббаг, 28, Хейманс, 31.
Сент-Трюйден – Гент – 0:1
Гол: Кейперс, 38.
Брюгге – Зюлте-Варегем – 4:0
Голы: Сков Ольсен, 16, 19, Игор Тиаго, 50, 58
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