Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге, Гент и Антверпен вышли в 1/4 финала Кубка Бельгии
Кубок Бельгии
Кнокке
06.12.2023 21:00 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Ауд-Хеверле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
07 декабря 2023, 02:46 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:51
13
0

Брюгге, Гент и Антверпен вышли в 1/4 финала Кубка Бельгии

6 декабря состоялись пять матчей стадии 1/8 финала

07 декабря 2023, 02:46 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:51
13
0
Брюгге, Гент и Антверпен вышли в 1/4 финала Кубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 декабря состоялись пять матчей стадии 1/8 финала Кубка Бельгии.

Брюгге отгрузил 4 безответных мяча в ворота Зюлте-Варегем (4:0).

Команды Брюгге, Гент, Антверпен, Левен и Остенде вышли в 1/4 финала турнира.

7 декабря пройдут матчи 1/8 финала: Беверен – Юнион Сен-Жилуаз, Андерлехт – Стандард.

Кубок Бельгии 2023/24

1/8 финала, 6 декабря

Кнокке – Ауд-Хеверле Левен – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Питерс, 45+3 – Дом, 24.

Остенде – Генк – 3:1 (д.в.)

Голы: Басила, 65, Д'Хесе, 112, Хартвиг, 120+1 – Эль-Хадж, 69.

Антверпен – Шарлеруа – 5:2

Голы: Эджуке, 45, Иленихена, 57, 76, Янссен, 71, 90+1 – Даббаг, 28, Хейманс, 31.

Сент-Трюйден – Гент – 0:1

Гол: Кейперс, 38.

Брюгге – Зюлте-Варегем – 4:0

Голы: Сков Ольсен, 16, 19, Игор Тиаго, 50, 58

По теме:
Моленбек на выезде обыграл Кортрейк и вышел в четвертьфинал Кубка Бельгии
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
ВИДЕО. Футбол Пушича. Как Шахтер держал мяч в матче Лиги чемпионов
Кубок Бельгии по футболу Андреас Сков Ольсен Брюгге Зюлте-Варегем Ауд-Хеверле Левен Остенде Генк Антверпен Шарлеруа Сент-Трюйден Уго Кейперс Винсент Янссен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Испании. Гол Серхио Рамоса принес победу Севилье
Футбол | 07 декабря 2023, 01:59 0
Кубок Испании. Гол Серхио Рамоса принес победу Севилье
Кубок Испании. Гол Серхио Рамоса принес победу Севилье

Вечером 6 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании

Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3
Футбол | 07 декабря 2023, 00:11 9
Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3
Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3

Команда Эмери невероятно играет на своем поле

Ювентус придумал, как найти деньги на трансфер Судакова
Футбол | 06.12.2023, 13:53
Ювентус придумал, как найти деньги на трансфер Судакова
Ювентус придумал, как найти деньги на трансфер Судакова
У Шарана появились варианты с трудоустройством
Футбол | 06.12.2023, 18:45
У Шарана появились варианты с трудоустройством
У Шарана появились варианты с трудоустройством
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Бокс | 06.12.2023, 13:17
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ
Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ
05.12.2023, 11:55 2
Футбол
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
05.12.2023, 16:47
Биатлон
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
06.12.2023, 01:31 2
Футбол
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
05.12.2023, 23:59 14
Футбол
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
05.12.2023, 22:16 8
Футбол
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
05.12.2023, 16:59 9
Футбол
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем