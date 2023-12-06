Кубок Бельгии
Бельгия06 декабря 2023, 03:59 | Обновлено 06 декабря 2023, 04:23
21
0
Моленбек на выезде обыграл Кортрейк и вышел в четвертьфинал Кубка Бельгии
Единственный гол забил Джефф Рейн-Аделаид на 84-й минуте
06 декабря 2023, 03:59 | Обновлено 06 декабря 2023, 04:23
21
0
5 декабря стартовала стадия 1/8 финала Кубка Бельгии.
Моленбек на выезде обыграл Кортрейк (1:0) и вышел в четвертьфинал Кубка.
Единственный гол забил Джефф Рейн-Аделаид на 84-й минуте.
Другие матчи этой стадии пройдут 6 и 7 декабря.
Кубок Бельгии. 1/8 финала, 5 декабря
Кортрейк – Моленбек – 0:1
Гол: Джефф Рейн-Аделаид, 84
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