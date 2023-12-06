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Кубок Бельгии
Кортрейк
05.12.2023 21:00 – FT 0 : 1
Моленбек
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Бельгия
06 декабря 2023, 03:59 | Обновлено 06 декабря 2023, 04:23
21
0

Моленбек на выезде обыграл Кортрейк и вышел в четвертьфинал Кубка Бельгии

Единственный гол забил Джефф Рейн-Аделаид на 84-й минуте

06 декабря 2023, 03:59 | Обновлено 06 декабря 2023, 04:23
21
0
Моленбек на выезде обыграл Кортрейк и вышел в четвертьфинал Кубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря стартовала стадия 1/8 финала Кубка Бельгии.

Моленбек на выезде обыграл Кортрейк (1:0) и вышел в четвертьфинал Кубка.

Единственный гол забил Джефф Рейн-Аделаид на 84-й минуте.

Другие матчи этой стадии пройдут 6 и 7 декабря.

Кубок Бельгии. 1/8 финала, 5 декабря

Кортрейк – Моленбек – 0:1

Гол: Джефф Рейн-Аделаид, 84

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Источник Sport.ua
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