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Чемпионат Франции
Брест
07.12.2023 21:30 – FT 1 : 1
Страсбург
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Франция
08 декабря 2023, 01:55 | Обновлено 08 декабря 2023, 02:01
21
0

Лига 1. Ничья Бреста и Страсбурга, Соболь не сыграл

Украинский защитник всю игру просидел на скамейке запасных

08 декабря 2023, 01:55 | Обновлено 08 декабря 2023, 02:01
21
0
Лига 1. Ничья Бреста и Страсбурга, Соболь не сыграл
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся перенесенный поединок 12 тура чемпионата Франции. «Страсбург», за который выступает украинец Эдуард Соболь, в гостях сыграл вничью с «Брестом». Игра закончилась со счётом 1:1. Соболь всю игру просидел на скамейке запасных.

Команда украинского защитника находится в затяжном кризисе, последний раз она выигрывала еще в матче 6 тура, который состоялся в сентябре.

Лига 1. 12 тур.

Брест – Страсбург 1:1

Голы: ле Дуарон, 44 – Эмегха, 80

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми ле Дуарон (Брест).
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Источник Sport.ua
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