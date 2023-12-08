Франция08 декабря 2023, 01:55 | Обновлено 08 декабря 2023, 02:01
21
0
Лига 1. Ничья Бреста и Страсбурга, Соболь не сыграл
Украинский защитник всю игру просидел на скамейке запасных
08 декабря 2023, 01:55 | Обновлено 08 декабря 2023, 02:01
21
0
Состоялся перенесенный поединок 12 тура чемпионата Франции. «Страсбург», за который выступает украинец Эдуард Соболь, в гостях сыграл вничью с «Брестом». Игра закончилась со счётом 1:1. Соболь всю игру просидел на скамейке запасных.
Команда украинского защитника находится в затяжном кризисе, последний раз она выигрывала еще в матче 6 тура, который состоялся в сентябре.
Лига 1. 12 тур.
Брест – Страсбург 1:1
Голы: ле Дуарон, 44 – Эмегха, 80
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми ле Дуарон (Брест).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2023, 23:00 11
Футболист сбросил 20 кг, а Игорь Суркис готов дать ему работу
Футбол | 07 декабря 2023, 14:31 10
Украинский защитник влюбляет в себя болельщиков
Футбол | 07.12.2023, 14:52
Футбол | 07.12.2023, 01:29
Футбол | 07.12.2023, 22:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.12.2023, 17:12 264
07.12.2023, 09:58
Футбол
Футбол
06.12.2023, 17:56 8
06.12.2023, 22:39 2
Биатлон
07.12.2023, 21:11 8