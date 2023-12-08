Лига 1. Ничья Бреста и Страсбурга, Соболь не сыграл

Состоялся перенесенный поединок 12 тура чемпионата Франции. «Страсбург», за который выступает украинец Эдуард Соболь, в гостях сыграл вничью с «Брестом». Игра закончилась со счётом 1:1. Соболь всю игру просидел на скамейке запасных.

Команда украинского защитника находится в затяжном кризисе, последний раз она выигрывала еще в матче 6 тура, который состоялся в сентябре.

Лига 1. 12 тур.

Брест – Страсбург 1:1

Голы: ле Дуарон, 44 – Эмегха, 80

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