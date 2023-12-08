Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
«Ириски» обыграли «сорок» со счетом 3:0, Виталий отыграл весь поединок
7 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок».
Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов. Такой показатель Виталия является худшим среди всех игроков «Эвертона», которые приняли участие в этой игре.
Лучшим игроком матча стал Дуайт Макнил (8.5), на счету которого 1 забитый мяч.
Оценки WhoScored за матч Эвертон – Ньюкасл – 3:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Нивы» рассказал о планах подготовки тернополян
«Челси» уступил «красным дьяволам» со счетом 1:2