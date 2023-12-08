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  4. Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Англия
08 декабря 2023, 02:20 |
725
0

Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом

«Ириски» обыграли «сорок» со счетом 3:0, Виталий отыграл весь поединок

08 декабря 2023, 02:20 |
725
0
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Энтони Гордон

7 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок».

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов. Такой показатель Виталия является худшим среди всех игроков «Эвертона», которые приняли участие в этой игре.

Лучшим игроком матча стал Дуайт Макнил (8.5), на счету которого 1 забитый мяч.

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Ньюкасл – 3:0

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Источник Sport.ua
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