Источник: Рух и Верес заинтересованы в услугах футболиста Хуста
Игорь Тихненко играет в амплуа центрального защитника
Защитник клуба «Хуст» Игорь Тихненко заинтересовал руководство двух клубов Украинской Премьер-лиги.
Львовский «Рух» и ровенский «Верес» хотели бы заполучить в свои ряды 22-летнего футболиста.
Ранее Тихненко выступал за клуб «Мункач» и за вторую команду чешской «Высочины» Иглава. С осени 2022 года играет за «Хуст».
В текущем сезоне Тихненко провел за Хуст 16 матчей. Выступает в амплуа центрального защитника, может сыграть на флангах обороны или опорным хавбеком.
Ранее закарпатский клуб «Хуст» расторг контракты с шестью футболистами.
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