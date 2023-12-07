Источник: Рух и Верес заинтересованы в услугах футболиста Хуста

Защитник клуба «Хуст» Игорь Тихненко заинтересовал руководство двух клубов Украинской Премьер-лиги.

Львовский «Рух» и ровенский «Верес» хотели бы заполучить в свои ряды 22-летнего футболиста.

Ранее Тихненко выступал за клуб «Мункач» и за вторую команду чешской «Высочины» Иглава. С осени 2022 года играет за «Хуст».

В текущем сезоне Тихненко провел за Хуст 16 матчей. Выступает в амплуа центрального защитника, может сыграть на флангах обороны или опорным хавбеком.

Ранее закарпатский клуб «Хуст» расторг контракты с шестью футболистами.