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Шахтер Донецк
08.12.2023 17:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 22:18 |
129
0

Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 декабря в 17:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги

07 декабря 2023, 22:18 |
129
0
Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В пятницу, 8 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Верес». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Верес» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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