08.12.2023 17:00 - : -
Украина. Премьер лига07 декабря 2023, 22:18 |
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Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 декабря в 17:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги
07 декабря 2023, 22:18 |
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В пятницу, 8 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Верес». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Верес» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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