Тоттенхэм определился с ценой на форварда сборной Бразилии

Приобретение у «Эвертона» форварда сборной Бразилии Ришарлисона не оправдало ожиданий руководства «Тоттенхэма». Сейчас «Шпоры» готовы продать 26-ленего игрока.

По информации английских СМИ, «Тоттенхэм» хочет получить за Ришарлисона как минимум столько же, сколько отдал за игрока «Эвертону» – 60 миллионов евро. Бразильцем интересуются клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне на счету Ришарлисона 2 гола и 3 ассиста в 12 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года.