Англия07 декабря 2023, 22:05 |
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Тоттенхэм определился с ценой на форварда сборной Бразилии
«Шпоры» готовы продать Ришалисона
07 декабря 2023, 22:05 |
689
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Приобретение у «Эвертона» форварда сборной Бразилии Ришарлисона не оправдало ожиданий руководства «Тоттенхэма». Сейчас «Шпоры» готовы продать 26-ленего игрока.
По информации английских СМИ, «Тоттенхэм» хочет получить за Ришарлисона как минимум столько же, сколько отдал за игрока «Эвертону» – 60 миллионов евро. Бразильцем интересуются клубы из Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне на счету Ришарлисона 2 гола и 3 ассиста в 12 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
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