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  4. Клубы Саудовской Аравии нацелились на 2 скандальных звезд АПЛ
Англия
14 ноября 2023, 15:36 |
293
0

Клубы Саудовской Аравии нацелились на 2 скандальных звезд АПЛ

Ришарлисон и Джейдон Санчо могут сменить клубную прописку в январе

14 ноября 2023, 15:36 |
293
0
Клубы Саудовской Аравии нацелились на 2 скандальных звезд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Бразильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон и английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо заинтересовали клубы Саудовской Аравии, сообщает британское издание The Telegraph.

Трансферы скандальных звезд АПЛ могут состояться уже в январе. Игрой Ришарлисона недовольны в «Тоттенхэме», ведь за 2 сезона нападающий отметился лишь 2 голами в АПЛ, а Джейдон Санчо до сих пор не тренируется со своей командой из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ришарлисона в 40 миллионов евро. Англичанин считается несколько дешевле – 32 миллиона в европейской валюте.

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Манчестер Юнайтед трансферы Джейдон Санчо трансферы АПЛ Ришарлисон Тоттенхэм чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник The Telegraph
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