Клубы Саудовской Аравии нацелились на 2 скандальных звезд АПЛ

Бразильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон и английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо заинтересовали клубы Саудовской Аравии, сообщает британское издание The Telegraph.

Трансферы скандальных звезд АПЛ могут состояться уже в январе. Игрой Ришарлисона недовольны в «Тоттенхэме», ведь за 2 сезона нападающий отметился лишь 2 голами в АПЛ, а Джейдон Санчо до сих пор не тренируется со своей командой из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ришарлисона в 40 миллионов евро. Англичанин считается несколько дешевле – 32 миллиона в европейской валюте.