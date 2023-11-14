Клубы Саудовской Аравии нацелились на 2 скандальных звезд АПЛ
Ришарлисон и Джейдон Санчо могут сменить клубную прописку в январе
Бразильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон и английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо заинтересовали клубы Саудовской Аравии, сообщает британское издание The Telegraph.
Трансферы скандальных звезд АПЛ могут состояться уже в январе. Игрой Ришарлисона недовольны в «Тоттенхэме», ведь за 2 сезона нападающий отметился лишь 2 голами в АПЛ, а Джейдон Санчо до сих пор не тренируется со своей командой из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ришарлисона в 40 миллионов евро. Англичанин считается несколько дешевле – 32 миллиона в европейской валюте.
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