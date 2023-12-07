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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:57
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги

07 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:57
201
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
ФК Шахтер

В пятницу, 8 декабря, пройдет матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Верес».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало матча в 17.00.

«Шахтер» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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