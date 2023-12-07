Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги
В пятницу, 8 декабря, пройдет матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Верес».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало матча в 17.00.
«Шахтер» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.
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