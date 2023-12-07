ФОТО. Малиновский с представителем Дженоа приняли участие в мероприятии

6 декабря в генуэзском клубе Giustizia Rossoblù состоялось специальное рождественское мероприятие, в котором приняли участие представители футбольного клуба «Дженоа».

Рождественский ужин посетили украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский и генеральный директор команды Флавио Риккарделла.

Все собравшиеся на мероприятии смогли взять автограф у Руслана и сфотографироваться с ним.

В последнем матче Серии А Руслан Малиновский сумел отличиться суперголом. Украинский полузащитник забил в двух матчах подряд итальянского чемпионата.

ФОТО. Малиновский с представителем Дженоа приняли участие в рождественском мероприятии