ФОТО. Малиновский с представителем Дженоа приняли участие в мероприятии
В клубе Giustizia Rossoblù прошел специальный рождественский ужин
6 декабря в генуэзском клубе Giustizia Rossoblù состоялось специальное рождественское мероприятие, в котором приняли участие представители футбольного клуба «Дженоа».
Рождественский ужин посетили украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский и генеральный директор команды Флавио Риккарделла.
Все собравшиеся на мероприятии смогли взять автограф у Руслана и сфотографироваться с ним.
В последнем матче Серии А Руслан Малиновский сумел отличиться суперголом. Украинский полузащитник забил в двух матчах подряд итальянского чемпионата.
ФОТО. Малиновский с представителем Дженоа приняли участие в рождественском мероприятии
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