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Италия
02 декабря 2023, 16:46 | Обновлено 02 декабря 2023, 16:50
3654
1

ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа

Руслан вывел свою команду вперед на 37-й минуте матча против «Эмполи»

02 декабря 2023, 16:46 | Обновлено 02 декабря 2023, 16:50
3654
1
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

2 декабря проходит матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи».

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На 37-й минуте встречи украинский футболист хозяев Руслан Малиновский открыл счет в матче после передачи Милана Баделя.

❗️ ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче за Дженоа

Руслан забил во 2-м матче подряд и снова ударом из дальней дистанции.

Малиновский вышел в стартовом составе команды. Украинский защитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных.

После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу хозяев.

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видео голов и обзор Руслан Малиновский Дженоа Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Octopus
17 гол из-за пределов штрафной. Лучше только Месси. Это класс, который не пропьешь.
Круто было, когда стадион скандировал его имя. Такие голы зажигают публику.
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