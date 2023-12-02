ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
Руслан вывел свою команду вперед на 37-й минуте матча против «Эмполи»
2 декабря проходит матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи».
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На 37-й минуте встречи украинский футболист хозяев Руслан Малиновский открыл счет в матче после передачи Милана Баделя.
❗️ ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче за Дженоа
Руслан забил во 2-м матче подряд и снова ударом из дальней дистанции.
Малиновский вышел в стартовом составе команды. Украинский защитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных.
После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу хозяев.
⏸️ HT: #GenoaEmpoli 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/CfdFiNwUxe— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 2, 2023
GOOOOOOOOOOOOOOOOL 🔴🔵— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 2, 2023
37’ | MALINOVSKYI#GenoaEmpoli 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/oRPXQYS8So
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