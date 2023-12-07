Без украинцев. Стал известен стартовый состав Жироны на матч Кубка Испании
Виктор Цыганков остался в запасе
В четверг, 7 декабря, состоится матч 1/32 Кубка Испании, в котором сыграют «Ориуэла» и «Жирона».
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Стал известен стартовый состав каталонцев на этот матч. Как сообщалось ранее, украинский форвард Артем Довбик не попал в список игроков, которые могут принять участие в игре. Артему дали отдохнуть накануне дерби с «Барселоной».
У полузащитника Виктора Цыганкова есть шанс появиться сегодня на поле, украинец попал в заявку и начнет игру на скамейке для запасных.
Начало игры – в 22:00 по Киеву.
📋 ¡Nuestro XI inicial para el partido de hoy!#VamosEscorpiones | #OrihuelaGirona pic.twitter.com/V2RwOvGUX7— Orihuela C.F. (@Orihuela_CF) December 7, 2023
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#OrihuelaGirona pic.twitter.com/jcvF0jiwqE— Girona FC (@GironaFC) December 7, 2023
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