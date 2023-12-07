Без украинцев. Стал известен стартовый состав Жироны на матч Кубка Испании

В четверг, 7 декабря, состоится матч 1/32 Кубка Испании, в котором сыграют «Ориуэла» и «Жирона».

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Стал известен стартовый состав каталонцев на этот матч. Как сообщалось ранее, украинский форвард Артем Довбик не попал в список игроков, которые могут принять участие в игре. Артему дали отдохнуть накануне дерби с «Барселоной».

У полузащитника Виктора Цыганкова есть шанс появиться сегодня на поле, украинец попал в заявку и начнет игру на скамейке для запасных.

Начало игры – в 22:00 по Киеву.