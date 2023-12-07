Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без украинцев. Стал известен стартовый состав Жироны на матч Кубка Испании
Испания
07 декабря 2023, 21:28 |
1283
0

Без украинцев. Стал известен стартовый состав Жироны на матч Кубка Испании

Виктор Цыганков остался в запасе

07 декабря 2023, 21:28 |
1283
0
Без украинцев. Стал известен стартовый состав Жироны на матч Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В четверг, 7 декабря, состоится матч 1/32 Кубка Испании, в котором сыграют «Ориуэла» и «Жирона».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стал известен стартовый состав каталонцев на этот матч. Как сообщалось ранее, украинский форвард Артем Довбик не попал в список игроков, которые могут принять участие в игре. Артему дали отдохнуть накануне дерби с «Барселоной».

У полузащитника Виктора Цыганкова есть шанс появиться сегодня на поле, украинец попал в заявку и начнет игру на скамейке для запасных.

Начало игры – в 22:00 по Киеву.

По теме:
ВИДЕО. Милота дня. Как Артем Довбик проводит время с маленькой дочерью
Барселона нацелилась на партнера Цыганкова по Жироне
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
стартовые составы Жирона Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Футбол | 07 декабря 2023, 05:41 0
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом

Наставник «Астон Виллы» прокомментировал победу в матче против «горожан»

Динамо Киев – Металлист 1925 – 4:2. Дубль Волошина. Видео голов и обзор
Футбол | 07 декабря 2023, 20:10 0
Динамо Киев – Металлист 1925 – 4:2. Дубль Волошина. Видео голов и обзор
Динамо Киев – Металлист 1925 – 4:2. Дубль Волошина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 3-го тура УПЛ

Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04
Футбол | 07.12.2023, 16:45
Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04
Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Футбол | 07.12.2023, 14:31
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Футбол | 07.12.2023, 01:29
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
05.12.2023, 16:47
Биатлон
Обидчик Ломаченко назвал Усика величайшим боксером всех времен
Обидчик Ломаченко назвал Усика величайшим боксером всех времен
05.12.2023, 18:48
Бокс
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
06.12.2023, 15:59
Биатлон
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
06.12.2023, 13:17
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 3
Футбол
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
06.12.2023, 07:20 9
Футбол
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
06.12.2023, 20:35
Футбол
Лунин – все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
Лунин – все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
05.12.2023, 20:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем