Миколенко – в основе Эвертона на матч с Ньюкаслом

Сегодня, 7 декабря «Эвертон» Виталия Миколенко в матче 15-го тура чемпионата Англии в Ливерпуле на «Гудисон Парк» примет «Ньюкасл». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.

Виталий Миколенко выйдет в основном составе «Эвертона» на матч против «Ньюкасла».

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Гана, Дукуре, Янг, Харрисон, Макнил, Калверт-Льюин

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Шэр, Лассельс, Ливраменто, Жоэлинтон, Бруну Гимараэш, Майли, Гордон, Альмирон, Исак