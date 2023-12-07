Миколенко – в основе Эвертона на матч с Ньюкаслом
Украинский защитник выйдет с первых минут
Сегодня, 7 декабря «Эвертон» Виталия Миколенко в матче 15-го тура чемпионата Англии в Ливерпуле на «Гудисон Парк» примет «Ньюкасл». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.
Виталий Миколенко выйдет в основном составе «Эвертона» на матч против «Ньюкасла».
Составы команд:
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Гана, Дукуре, Янг, Харрисон, Макнил, Калверт-Льюин
«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Шэр, Лассельс, Ливраменто, Жоэлинтон, Бруну Гимараэш, Майли, Гордон, Альмирон, Исак
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