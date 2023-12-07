Максим ДЯЧУК: «С Шовковским поменялся наш менталитет»
Защитник «Динамо» Киев – о победе над «Металлистом 1925»
Защитник «Динамо» Киев Максим Дячук прокомментировал победу 4:2 над «Металлистом 1925» в перенесенном матче третьего тура УПЛ:
— Всегда приятно забивать голы, особенно большое количество. Это хороший результат для команды, который придает нам сил прогрессировать.
— Но сегодня защита «Динамо» и дважды провалилась.
— У нас будет теория. Мы разберем игру, увидим наши ошибки и будем их исправлять.
— Что изменилось в команде с приходом на тренерский мостик Александра Шовковского?
— Не знаю... Я не могу сказать, что что-то изменилось кардинально. Просто, наверное, поменялся наш менталитет.
Напомним, именно на счету Дячука четвертый гол «Динамо» в матче с «Металлистом 1925».
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