Максим ДЯЧУК: «С Шовковским поменялся наш менталитет»

Защитник «Динамо» Киев Максим Дячук прокомментировал победу 4:2 над «Металлистом 1925» в перенесенном матче третьего тура УПЛ:

— Всегда приятно забивать голы, особенно большое количество. Это хороший результат для команды, который придает нам сил прогрессировать.

— Но сегодня защита «Динамо» и дважды провалилась.

— У нас будет теория. Мы разберем игру, увидим наши ошибки и будем их исправлять.

— Что изменилось в команде с приходом на тренерский мостик Александра Шовковского?

— Не знаю... Я не могу сказать, что что-то изменилось кардинально. Просто, наверное, поменялся наш менталитет.

Напомним, именно на счету Дячука четвертый гол «Динамо» в матче с «Металлистом 1925».