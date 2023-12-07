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  4. Максим ДЯЧУК: «С Шовковским поменялся наш менталитет»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 20:41 |
564
1

Максим ДЯЧУК: «С Шовковским поменялся наш менталитет»

Защитник «Динамо» Киев – о победе над «Металлистом 1925»

07 декабря 2023, 20:41 |
564
1
Максим ДЯЧУК: «С Шовковским поменялся наш менталитет»
dynamo.kiev.ua. Максим Дячук

Защитник «Динамо» Киев Максим Дячук прокомментировал победу 4:2 над «Металлистом 1925» в перенесенном матче третьего тура УПЛ:

— Всегда приятно забивать голы, особенно большое количество. Это хороший результат для команды, который придает нам сил прогрессировать.

— Но сегодня защита «Динамо» и дважды провалилась.
— У нас будет теория. Мы разберем игру, увидим наши ошибки и будем их исправлять.

— Что изменилось в команде с приходом на тренерский мостик Александра Шовковского?
— Не знаю... Я не могу сказать, что что-то изменилось кардинально. Просто, наверное, поменялся наш менталитет.

Напомним, именно на счету Дячука четвертый гол «Динамо» в матче с «Металлистом 1925».

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Максим Дячук Динамо Киев Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамо Киев от Шурика
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Владислав Ткаченко
менталитеччик
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