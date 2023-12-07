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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 20:19 | Обновлено 07 декабря 2023, 20:28
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Для нас каждый матч как финал»

Хавбек «Динамо» Киев – о победе над «Металлистом 1925»

07 декабря 2023, 20:19 | Обновлено 07 декабря 2023, 20:28
300
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Для нас каждый матч как финал»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский поделился впечатлениями от перенесенного матча третьего тура УПЛ против «Металлиста 1925» (победа 4:2):

– Мы довольны победой. Хорошо провели первый тайм, а во втором, в принципе, играли по счету, больше контролировали мяч. Были определенные моменты, которые мы не реализовали, и была нервная концовка.

– Поединок получился результативным. Атакой вы наверняка довольны, а вот защитой?
– Мы довольны игрой в целом, ведь хорошо действовали как в атаке, так и в защите. Но мы не реализовали некоторые моменты в атаке, поэтому возникла неуверенность. Пропустили два гола потому, что не успели накрыть соперника в этих эпизодах.

– После трех побед подряд настроение в команде лучше?
– Для нас каждый матч как финал, надо выигрывать и двигаться от матча к матчу.

– Уже в понедельник заключительный матч сезона. Времени на подготовку тоже немного?
– Думаю, главный тренер знает, как подготовить команду, а каждый футболист знает, как восстановиться и подготовиться к игре.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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