Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Для нас каждый матч как финал»

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский поделился впечатлениями от перенесенного матча третьего тура УПЛ против «Металлиста 1925» (победа 4:2):

– Мы довольны победой. Хорошо провели первый тайм, а во втором, в принципе, играли по счету, больше контролировали мяч. Были определенные моменты, которые мы не реализовали, и была нервная концовка.

– Поединок получился результативным. Атакой вы наверняка довольны, а вот защитой?

– Мы довольны игрой в целом, ведь хорошо действовали как в атаке, так и в защите. Но мы не реализовали некоторые моменты в атаке, поэтому возникла неуверенность. Пропустили два гола потому, что не успели накрыть соперника в этих эпизодах.

– После трех побед подряд настроение в команде лучше?

– Для нас каждый матч как финал, надо выигрывать и двигаться от матча к матчу.

– Уже в понедельник заключительный матч сезона. Времени на подготовку тоже немного?

– Думаю, главный тренер знает, как подготовить команду, а каждый футболист знает, как восстановиться и подготовиться к игре.