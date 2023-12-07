Экс-форвард Динамо назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

31-летний форвард АЕКа из Ларнаки Фран Соль заявил о желании завершить карьеру в чемпионате Нидерландов, в футболке команды «Виллем II», где ему удавалось на протяжении трех сезонов демонстрировать отличную результативность, после чего испанец был продан в «Динамо» за 3,5 миллиона евро.

«Я хочу вернуться в Тилбург, хочу завершить карьеру в «Виллеме II». Это конечная цель. Думаю, было бы замечательно показать Франу-младшему (сыну форварда – прим. ред.), где он родился, и показать Индии (дочь форварда – прим. ред.), где ее мама и папа так чудесно провели время. Я не знаю, произойдет ли это когда-нибудь. Футбол – странный бизнес, он не всегда идет по плану. У меня есть контракт на полтора года с АЕК Ларнака с возможностью продления еще на один сезон. Может быть, к тому времени «Виллем II» решит, что я слишком стар (смеется). Но если они захотят меня, то я вернусь с огромным удовольствием. Это было бы прекрасно», - рассказал Соль.

В АЕК из Ларнаки Соль перешел свободным агентом летом нынешнего года после завершения срока контракта с «Динамо».

В настоящий момент Фран Соль забил 10 мячей в 13 поединках чемпионата Кипра, деля с бразильцем Жайро из «Пафоса» первую строчку в бомбардирской гонке турнира.