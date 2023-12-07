Жена лидера испанской «Жироны» Артема Довбика Юлия опубликовала видео в инстаграме, как украинец проводит время со своей маленькой дочерью.

«Главное в воспитании – это ты», – написала в инстаграме жена Артема.

Напомним, Артем Довбик в прошлом году стал отцом. У Артема и Юлии родилась дочь, которую назвали Кира.

Артем Довбик в этом сезоне за каталонскую «Жирону» забил семь голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.

ВИДЕО. Милота дня. Как Артем Довбик проводит время с маленькой дочерью