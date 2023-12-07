Испания07 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 07 декабря 2023, 18:58
2008
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ВИДЕО. Милота дня. Как Артем Довбик проводит время с маленькой дочерью
Лидер «Жироны» провел время с принцессой
07 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 07 декабря 2023, 18:58
2008
0
Жена лидера испанской «Жироны» Артема Довбика Юлия опубликовала видео в инстаграме, как украинец проводит время со своей маленькой дочерью.
«Главное в воспитании – это ты», – написала в инстаграме жена Артема.
Напомним, Артем Довбик в прошлом году стал отцом. У Артема и Юлии родилась дочь, которую назвали Кира.
Артем Довбик в этом сезоне за каталонскую «Жирону» забил семь голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.
ВИДЕО. Милота дня. Как Артем Довбик проводит время с маленькой дочерью
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