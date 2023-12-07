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Испания
07 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 07 декабря 2023, 18:58
2008
0

ВИДЕО. Милота дня. Как Артем Довбик проводит время с маленькой дочерью

Лидер «Жироны» провел время с принцессой

07 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 07 декабря 2023, 18:58
2008
0
ВИДЕО. Милота дня. Как Артем Довбик проводит время с маленькой дочерью
Инстаграм Артема Довбика.

Жена лидера испанской «Жироны» Артема Довбика Юлия опубликовала видео в инстаграме, как украинец проводит время со своей маленькой дочерью.

«Главное в воспитании – это ты», – написала в инстаграме жена Артема.

Напомним, Артем Довбик в прошлом году стал отцом. У Артема и Юлии родилась дочь, которую назвали Кира.

Артем Довбик в этом сезоне за каталонскую «Жирону» забил семь голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.

ВИДЕО. Милота дня. Как Артем Довбик проводит время с маленькой дочерью

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Источник Instagram
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