Источник: Бетису будет сложно подписать Андрея Лунина. Что произошло?
Испанский клуб рассчитывал подписать украинского стража ворот как свободного агента
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Бетис», занимающийся поисками стартового голкипера на следующий сезон.
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года, а не до завершения сезона 2023/24. Именно этот фактор может помешать украинскому стражу ворот перейти в клуб из Севильи, поскольку «зелено-белые» рассчитывали усилить свой состав свободным агентом и не собирались платить за голкипера деньги.
В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 7 матчей за «Реал», пропустив 4 гола. В 4 встречах украинцу удалось сохранить ворота «сухими».
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