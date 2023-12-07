Источник: Бетису будет сложно подписать Андрея Лунина. Что произошло?

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Бетис», занимающийся поисками стартового голкипера на следующий сезон.

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года, а не до завершения сезона 2023/24. Именно этот фактор может помешать украинскому стражу ворот перейти в клуб из Севильи, поскольку «зелено-белые» рассчитывали усилить свой состав свободным агентом и не собирались платить за голкипера деньги.

В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 7 матчей за «Реал», пропустив 4 гола. В 4 встречах украинцу удалось сохранить ворота «сухими».