Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Бетис», сообщает испанское издание Fichajes.

Руководство «Бетиса» видит в 24-летнем голкипере отличную замену для 40-летнего Клаудио Браво и сильного конкурента для 29-летнего Руи Силвы.

Отмечается, что клуб давно интересуется Андреем и действительно рассчитывает на него. Контракт украинца с «Реалом» заканчивается летом 2024 года, так что уже в сезоне 2024/25 он может стать игроком «Бетиса».

В этой кампании, несмотря на серьезную травму Тибо Куртуа, Андрей Лунин провел за «Реал» всего 2 матча, пропустив 1 гол. Клуб решил, что Андрей не готов к постоянной игре в основе и арендовал Кепу, чтобы заменить Тибо.