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Испания
03 ноября 2023, 12:56 | Обновлено 03 ноября 2023, 13:02
2825
0

Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина

Украинец может перейти в «Реал Бетис»

03 ноября 2023, 12:56 | Обновлено 03 ноября 2023, 13:02
2825
0
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Бетис», сообщает испанское издание Fichajes.

Руководство «Бетиса» видит в 24-летнем голкипере отличную замену для 40-летнего Клаудио Браво и сильного конкурента для 29-летнего Руи Силвы.

Отмечается, что клуб давно интересуется Андреем и действительно рассчитывает на него. Контракт украинца с «Реалом» заканчивается летом 2024 года, так что уже в сезоне 2024/25 он может стать игроком «Бетиса».

В этой кампании, несмотря на серьезную травму Тибо Куртуа, Андрей Лунин провел за «Реал» всего 2 матча, пропустив 1 гол. Клуб решил, что Андрей не готов к постоянной игре в основе и арендовал Кепу, чтобы заменить Тибо.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Бетис трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Клаудио Браво
Источник Fichajes.net
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