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  4. Джуд Беллингем назвал будущих победителей премии Golden Boy
Испания
07 декабря 2023, 18:02 |
184
0

Джуд Беллингем назвал будущих победителей премии Golden Boy

В список топовых талантов попал его брат, партнер по команде и игрок Дортмунда

07 декабря 2023, 18:02 |
184
0
Джуд Беллингем назвал будущих победителей премии Golden Boy
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал будущих победителей премии Golden Boy:

«Арда Гюлер. Он – феномен, мы видели, как он тренируется. Мы очень впечатлены.

Джейми Байно-Гиттенс, мой бывший партнер в «Боруссии» Дортмунд. Топовый талант.

Мой брат Джоб Беллингем, чистокровный нападающий, как наш отец».

Напомним, награду лучшему молодому таланту 2023 года получил именно 20-летний Джуд Беллингем, который в 17 матчах этого сезона отметился 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Джоб Беллингем Джуд Беллингем Арда Гюлер Реал Мадрид Сандерленд Боруссия Дортмунд Golden Boy Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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