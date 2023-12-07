Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал будущих победителей премии Golden Boy:

«Арда Гюлер. Он – феномен, мы видели, как он тренируется. Мы очень впечатлены.

Джейми Байно-Гиттенс, мой бывший партнер в «Боруссии» Дортмунд. Топовый талант.

Мой брат Джоб Беллингем, чистокровный нападающий, как наш отец».

Напомним, награду лучшему молодому таланту 2023 года получил именно 20-летний Джуд Беллингем, который в 17 матчах этого сезона отметился 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.