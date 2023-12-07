Испания07 декабря 2023, 18:02 |
184
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Джуд Беллингем назвал будущих победителей премии Golden Boy
В список топовых талантов попал его брат, партнер по команде и игрок Дортмунда
07 декабря 2023, 18:02 |
184
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал будущих победителей премии Golden Boy:
«Арда Гюлер. Он – феномен, мы видели, как он тренируется. Мы очень впечатлены.
Джейми Байно-Гиттенс, мой бывший партнер в «Боруссии» Дортмунд. Топовый талант.
Мой брат Джоб Беллингем, чистокровный нападающий, как наш отец».
Напомним, награду лучшему молодому таланту 2023 года получил именно 20-летний Джуд Беллингем, который в 17 матчах этого сезона отметился 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
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