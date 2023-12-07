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  4. Волошин рассказал, что изменилось в Динамо при Шовковском
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 18:18 | Обновлено 07 декабря 2023, 18:36
2347
0

Волошин рассказал, что изменилось в Динамо при Шовковском

Стало больше общения с игроками

07 декабря 2023, 18:18 | Обновлено 07 декабря 2023, 18:36
2347
0
Волошин рассказал, что изменилось в Динамо при Шовковском
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Хавбек «Динамо» Назар Волошин, который оформил дубль в матче с «Металлистом 1925», рассказал об изменениях в команде после ухода Мирчи Луческу и назначении Александра Шовковского.

«Изменилась тактика при Шовковском. Иначе стали на флангах играть, в том числе, на моей позиции. И в коллективе что-то новое появилось. И очень много Шовковский общается индивидуально с игроками, это помогает».

«Я считаю, что нужно общаться с футболистами, как это делает Александр Шовковский», — сказал Волошин.

Шовковский стал исполняющим обязанности тренера киевлян в ноябре, когда Луческу подал в отставку.

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Динамо Киев Александр Шовковский Назар Волошин Украинская Премьер-лига
Источник FootballHub
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