Волошин рассказал, что изменилось в Динамо при Шовковском

Хавбек «Динамо» Назар Волошин, который оформил дубль в матче с «Металлистом 1925», рассказал об изменениях в команде после ухода Мирчи Луческу и назначении Александра Шовковского.

«Изменилась тактика при Шовковском. Иначе стали на флангах играть, в том числе, на моей позиции. И в коллективе что-то новое появилось. И очень много Шовковский общается индивидуально с игроками, это помогает».

«Я считаю, что нужно общаться с футболистами, как это делает Александр Шовковский», — сказал Волошин.

Шовковский стал исполняющим обязанности тренера киевлян в ноябре, когда Луческу подал в отставку.