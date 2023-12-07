Волошин рассказал, что изменилось в Динамо при Шовковском
Стало больше общения с игроками
Хавбек «Динамо» Назар Волошин, который оформил дубль в матче с «Металлистом 1925», рассказал об изменениях в команде после ухода Мирчи Луческу и назначении Александра Шовковского.
«Изменилась тактика при Шовковском. Иначе стали на флангах играть, в том числе, на моей позиции. И в коллективе что-то новое появилось. И очень много Шовковский общается индивидуально с игроками, это помогает».
«Я считаю, что нужно общаться с футболистами, как это делает Александр Шовковский», — сказал Волошин.
Шовковский стал исполняющим обязанности тренера киевлян в ноябре, когда Луческу подал в отставку.
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