Сегодня, 7 декабря, состоялся перенесенный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925». Конечный счет встречи – 4:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 90-й минуте поединка точку в противостоянии поставил центральный защитник киевлян Максим Дячук. Интересно, что ассистировал ему Владислав Супряга, удачно выполнив скидку головой. Это результативное действие стало для нападающего первым в официальном матче за «Динамо» с 29 сентября 2020 года. Тогда Владислав отметился голевой передачей в матче-квалификации Лиги чемпионов против «Гента» (3:0).

ВИДЕО. Супряга сделал результативное действие за Динамо впервые за 3 года