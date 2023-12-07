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  4. ВИДЕО. Супряга сделал результативное действие за Динамо впервые за 3 года
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 17:17 | Обновлено 07 декабря 2023, 17:28
1377
4

ВИДЕО. Супряга сделал результативное действие за Динамо впервые за 3 года

Нападающий киевлян ассистировал Максиму Дячуку

07 декабря 2023, 17:17 | Обновлено 07 декабря 2023, 17:28
1377
4
ВИДЕО. Супряга сделал результативное действие за Динамо впервые за 3 года
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Сегодня, 7 декабря, состоялся перенесенный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925». Конечный счет встречи – 4:2 в пользу хозяев.

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На 90-й минуте поединка точку в противостоянии поставил центральный защитник киевлян Максим Дячук. Интересно, что ассистировал ему Владислав Супряга, удачно выполнив скидку головой. Это результативное действие стало для нападающего первым в официальном матче за «Динамо» с 29 сентября 2020 года. Тогда Владислав отметился голевой передачей в матче-квалификации Лиги чемпионов против «Гента» (3:0).

ВИДЕО. Супряга сделал результативное действие за Динамо впервые за 3 года

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 видео голов и обзор Динамо - Металлист 1925 Максим Дячук Владислав Супряга
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Alex.Kriv
Где-то в чемпионате Казахстана плачет Беседин.Его "суперсерия" - не рекорд😂🤣
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0
New Zealander
Можно только позавидовать...Растет второй Беседин
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0
umnuy2
так деградировать нужно ещё поискать пример.....три года получать деньги не зачто-уборщица на базе больше пользы принесла
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0
uausa
Тому Супрязі зразу дати "гравця року"
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-1
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