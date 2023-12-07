Алексей ГУЦУЛЯК: «Матч с Полесьем будет нелегким»

Нападающий «Днепра-1» Алексей Гуцуляк поделился ожиданиями от игры 17-го тура УПЛ против житомирского «Полесья», прокомментировал поражение от «Ворсклы» (1:2) и подтвердил травму Богдана Леднева.

– Настроение в команде из-за поражения от «Ворсклы» (1:2) не изменилось – оно хорошее, ведь мы понимаем, что впереди много игр. Можно все исправить и выйти на первое место. Конечно, неприятно проигрывать. Эти очки были нам очень важны, они позволили бы нам немного оторваться от соперников. Но это футбол. Мы не падаем духом и будем дальше биться за первое место.

– Как можно объяснить это поражение, учитывая, что вы забили достаточно быстрый гол?

– Думаю, может именно этот гол и стал для нас злой шуткой. Видимо, расслабил нас и дал мысль, что мы забьем еще много. «Ворскла» начала рисковать и мы с этим не справились. Когда пропустили дважды, нам было трудно что-то исправить, ведь полтавчане закрылись позади. Мы многое делали, но видимо был не наш день, ведь мяч просто не шел в их ворота. Ну и их вратарь пару раз спас.

– Какие выводы прежде всего сделали по тому матчу?

– Были некоторые ошибки, мы их разобрали и двигаемся дальше.

– Теперь вы играете против «Полесья». Что скажете об этом сопернике?

– Интересная команда. Не просто так идет наверху турнирной таблицы. Думаю, матч будет нелегким. Первую игру чемпионата против них я не играл из-за дисквалификации, а в матче на Кубок, считаю, мы выглядели лучше, но им больше повезло. Будет хороший матч от обеих команд.

– На каких сильных качествах житомирян и на каких футболистах делаете акцент?

– Пока еще не было теории по сопернику.

– Вы можете прокомментировать ситуацию с травмой Леднева?

– К сожалению, это правда. Он сломал ногу на тренировке. Всегда это очень неприятно, поэтому команда расстроилась. Очень жаль Бодю, ведь он начал набирать форму. Он уже имел похожую проблему, поэтому фактически произошел рецидив.

Матч «Полесье» – «Днепр-1» состоится 8 декабря в 15:00.